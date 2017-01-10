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ДСНС: залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі

ДСНС: залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі

Київ • УНН

 • 5920 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Станом на 11:00 год. 10 січня 2017 року, не зважаючи на складні погодні умови, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

“За інформацією Мінінфраструктури залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі”, — йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними ДСНС на Миколаївщині відновлено проїзд на дорозі місцевого значення до с. Ульянівка Братського району. При цьому, в Одеській області з 8 січня на автодорогах загального користування залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів, а саме: Одеса-Рені та Одеса-Кучурган. Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху: Кіровоград-Платонове.

Також, за даними ДСНС знеструмленим досі залишаються 4 населених пункти у 2 областях, а саме: Львівській — 3 н.п. та Одеській — 1 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

В цілому ж по Україні для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг залучено 1 274 одиниць техніки та 2 090 чоловік, з яких від Укравтодору залучено 1 258 одиниць техніки та 2 035 чоловік, від ДСНС 16 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу. Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 831 автомобіль, в яких перебувало 4 526 осіб.

“На дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Звернення громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано ”, - повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, обмеження на рух транспорту досі діють в двох областях.

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