ГСЧС Украины и США обсудили сотрудничество в сфере технического переоснащения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Специалисты ГСЧС обсудили с представителями Агентства уменьшения угрозы Соединенных Штатов Америки перспективные вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, переоснащение всех подразделений современной техникой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"30 октября в стенах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям состоялась рабочая встреча представителей ГСЧС Украины с делегацией Агентства уменьшения угрозы США при Посольстве США в Украине... Стороны обсудили перспективные вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, переоснащение всех подразделений современной техникой и оборудованием для реагирования на инциденты радиационного, химического, биологического и ядерного (РХБЯ) характера угроз и гуманитарного разминирования", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за эти годы сотрудничества Службой спасения от американских партнеров получено имущество и оборудование на сумму более 120 млн грн, сотрудничество продолжается дальше.
Напомним, как сообщили в Мининфраструктуры, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям было передано 80 новых аварийно-спасательных машин легкого типа стоимостью почти 280 млн грн, предназначенных для проведения первоочередных спасательных работ и ликвидации последствий ДТП.