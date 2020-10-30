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ДСНС України та США обговорили співпрацю у сфері технічного переоснащення

ДСНС України та США обговорили співпрацю у сфері технічного переоснащення

Київ • УНН

 • 11690 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Фахівці ДСНС Укрїни обговорили з представниками Агенства зменшення загрози Сполучених Штатів Америки перспективні питання подальшої співпраці. Зокрема, переоснащення всіх підрозділів сучасною технікою.  Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"30 жовтня у стінах Державної служби України з надзвичайних ситуацій відбулась робоча зустріч представників ДСНС України з делегацією Агенства зменшення загрози Сполучених Штатів Америки при Посольстві США в Україні… Сторони обговорили перспективні питання подальшої співпраці. Зокрема, переоснащення всіх підрозділів сучасною технікою та обладнанням для реагування на інциденти радіаційного, хімічного, біологічного і ядерного (РХБЯ) характеру загроз та гуманітарного розмінування", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що упродовж років співпраці Службою порятунку від американських партнерів отримано майно та обладнання на суму понад 120 млн грн, співробітництво продовжується надалі.

Нагадаємо, як повідомили в Мінінфраструктури, Державній службі України з надзвичайних ситуацій було передано 80 нових аварійно-рятувальних машин легкого типу вартістю майже 280 млн грн, призначених для проведення першочергових рятувальних робіт і ліквідації наслідків ДТП.

Українські Національні Новини

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