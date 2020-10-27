Криклій: 80 нових рятувальних машин передали ДСНС для ліквідації наслідків ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, 27 жовтня, за участі міністра інфраструктури Владислава Криклія Державній службі України з надзвичайних ситуацій було передано 80 нових аварійно-рятувальних машин легкого типу вартістю майже 280 млн грн, призначених для проведення першочергових рятувальних робіт і ліквідації наслідків ДТП, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
Передача відбулася в рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Участь у заході також взяли голова Державного агентства інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроекту) Кирило Хом’яков та голова ДСНС Микола Чечоткін.
“Для рятувальників, які працюють на місці ДТП, вкрай важливо вчасно забезпечити пошук постраждалих та надання їм домедичної допомоги за допомогою сучасної професійної техніки. Якраз сьогодні ми передали 80 новеньких аварійно-рятувальних машин легкого типу для ДСНС, створених на базі Ford Ranger. Вони обладнані найсучаснішим обладнанням відповідно до всіх європейських стандартів. Розраховані до 5-х рятувальників і призначені для проведення першочергових рятувальних робіт, ліквідації наслідків ДТП, заходів з пошуку постраждалих і надання їм домедичної допомоги, організації зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, - прокоментував передачу спецтехніки Криклій.
Зокрема, машини обладнані гідравлічним рятувальним обладнанням, системою стабілізації транспортних засобів, автомобільною радіостанцією, первинними засобами пожежогасіння на основі води та піни, бензопилою, навігатором з вбудованим відеореєстратором, планшетом з офлайн програмою схем легкових машин для використання під час ДТП, електролебідкою, мобільною освітлювальною установкою, комплектом дискової та шабельної пилок, а також комплектом пневматичних підйомних подушок.
За словами Криклія, до кінця року відомство планує передати ДСНС ще 59 аналогічних автівок, а також 58 спеціальних аварійно-рятувальних машин середнього типу.
Міністр також підкреслив, що створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП є одним із ключових елементів нової Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, яку нещодавно затвердив Уряд.
“Коли трапляється ДТП, відлік йде на хвилини. Саме оперативність служб у цих ситуаціях рятує людські життя. За даними ВООЗ, 20% із тих, хто гине в аваріях на дорогах, могли б вижити, якби отримали невідкладну меддопомогу одразу на місці. А проведені в перші години після травми протишокові заходи, знижують смертність ще в середньому на 25-30%”, - наголосив очільник Міністерства.
Нагадаємо, 21 жовтня на своєму засіданні уряд затвердив нову Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року. Її головна мета – знизити рівень смертності в Україні внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. Це, у свою чергу, дозволить вберегти тисячі людських життів щороку.