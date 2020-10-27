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Криклий: 80 новых спасательных машин передали ГСЧС для ликвидации последствий ДТП

Криклий: 80 новых спасательных машин передали ГСЧС для ликвидации последствий ДТП

Киев  •  УНН

 • 17642 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, 27 октября, с участием министра инфраструктуры Владислава Криклия Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям было передано 80 новых аварийно-спасательных машин легкого типа стоимостью почти 280 млн грн, предназначенных для проведения первоочередных спасательных работ и ликвидации последствий ДТП, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Передача состоялась в рамках реализации Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. В мероприятии также приняли участие председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины (Укринфрапроекту) Кирилл Хомяков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

"Для спасателей, работающих на месте ДТП, крайне важно своевременно обеспечить поиск пострадавших и оказание им домедицинской помощи с помощью современной профессиональной техники. Как раз сегодня мы передали 80 новеньких аварийно-спасательных машин легкого типа для ГСЧС, созданных на базе Ford Ranger. Они оборудованы самым современным оборудованием в соответствии со всеми европейскими стандартами. Рассчитаны до 5-ти спасателей и предназначены для проведения первоочередных спасательных работ, ликвидации последствий ДТП, мероприятий по поиску пострадавших и оказания им домедицинской помощи, организации связи и оповещения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - прокомментировал передачу спецтехники Криклий.

В частности, машины оборудованы гидравлическим спасательным оборудованием, системой стабилизации транспортных средств, автомобильной радиостанцией, первичными средствами пожаротушения на основе воды и пены, бензопилой, навигатором со встроенным видеорегистратором, планшетом с оффлайн программой схем легковых машин для использования во время ДТП, электролебедкой, мобильной осветительной установкой, комплектом дисковой и сабельной пыл, а также комплектом пневматических подъемных подушек.

По словам Криклия, до конца года ведомство планирует передать ДСНС еще 59 аналогичных машин, а также 58 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа.

Министр также подчеркнул, что создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП является одним из ключевых элементов новой Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, которую недавно утвердило правительство.

"Когда случается ДТП, отсчет идет на минуты. Именно оперативность служб в этих ситуациях спасает человеческие жизни. По данным ВОЗ, 20% из тех, кто погибает в авариях на дорогах, могли бы выжить, если бы получили неотложную медпомощь сразу на месте. А проведенные в первые часы после травмы противошоковые мероприятия, снижают смертность еще в среднем на 25-30%", - отметил глава Министерства.

Напомним, 21 октября на своем заседании правительство утвердило новую стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. Ее главная цель - снизить уровень смертности в Украине в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году. Это, в свою очередь, позволит уберечь тысячи жизней ежегодно.

Украинские Национальные Новости

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