ГСЧС в Харьковской области: в результате вражеских обстрелов горели помещения мастерской и административного здания

Детали

В течение отчетного периода осуществлено 22 оперативных выезда, из которых:

· 7 – на ликвидацию пожаров, из которых 2 вызваны вражеским обстрелом;

· 2 – для проведения аварийно-спасательных работ;

· 2 – на ликвидацию последствий ДТП;

· 7 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;

· 4 – другие выезды.

Пожары, которые вызвал враг своими обстрелами, произошли в Чугуевском районе области. Горели складские помещения, административное здание, мастерская и столовая.

В 12:12 в с. Волчанские Хутора, Чугуевского района области, в результате обстрела горели помещения мастерской, столовой и административного здания на площади 1300 кв.м. В 14:25 пожарные локализовали огонь, в 17:00 ликвидировали. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС были привлечены 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

В 18:45 на номер "101" поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Космическая 23 г. Харьков. Горели домашние вещи в подсобном помещении на 6-м этаже многоэтажного жилого дома на площади 5м². С верхних этажей спасателями были эвакуированы 20 жителей дома. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС были привлечены 6 единиц техники и 26 человек личного состава.

Дополнение

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 294 взрывоопасных предмета.

Жителям города Купянска спасатели доставили 32 тонны питьевой воды.