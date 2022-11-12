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ДСНС у Харківській області: внаслідок ворожого обстрілу горіли приміщення майстерні та адміністративної будівлі

ДСНС у Харківській області: внаслідок ворожого обстрілу горіли приміщення майстерні та адміністративної будівлі

Київ • УНН

 • 275076 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. За добу з 11 по 12 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїзди, передає УНН.

 

Деталі

Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

· 7 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 спричинені ворожим обстрілом;

· 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

·  2 – на ліквідацію наслідків ДТП;

·7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

· 4 – інші виїзди.

Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Чугуївському районі області. Горіли складське приміщення, адміністративна будівля, майстерня та їдальня.

О 12:12 в с. Вовчанські Хутори, Чугуївського району області, внаслідок обстрілу горіли приміщення майстерні, їдальні та адміністративної будівлі на площі 1300 кв.м. О 14:25 вогнеборці локалізували вогонь, о 17:00 ліквідували. Постраждалих не має. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

О 18:45 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу за адресою: вул. Космічна 23 м. Харків. Горіли домашні речі в підсобному приміщенні на 6-му поверсі багатоповерхового житлового будинку на площі 5м². З верхніх поверхів рятувальниками було евакуйовано 20 мешканців будинку. Постраждалих не має. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 6 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.

Доповнення

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 294 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 32 тони питної води.

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