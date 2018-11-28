Спасатели призывают воздержаться от походов в горы из-за непогоды

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93516 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105096 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140412 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137790 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132982 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126716 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165539 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 47017 просмотра
В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

8 марта, 18:27 • 27845 просмотра
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

8 марта, 18:40 • 18682 просмотра
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 24962 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 31926 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 130280 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 165539 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 176065 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 187085 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 244661 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 140412 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101824 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106210 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108912 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108415 просмотра
Актуальное
Спасатели призывают воздержаться от походов в горы из-за непогоды

Спасатели призывают воздержаться от походов в горы из-за непогоды

Киев  •  УНН

 • 10565 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В горных районах Ивано-Франковской области предполагается 17 градусов мороза. Власть советуют туристам воздержаться от походов в горы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

"Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что 28 ноября на горе Поп-Иван Черногорский ветер северо-западный 11 м/с, температура воздуха -17 градусов. Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области напоминает, что в периоды ухудшения погодных условий любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах", - сообщает областное управление ГСЧС.

В службе добавляют, что для тех, кто уже решил идти в поход, надо обратить внимание на несколько основных факторов и получить консультацию от горной поисково-спасательной службы.

"А тем, кто все-таки решится на такое путешествие, стоит помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности - надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдение элементарных правил безопасности, соответственно подобранной одежды, обуви и т.п., а также - от знания местности и ее природных препятствий. И, конечно, главное требование, это зарегистрироваться и получить консультацию от работников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий", - добавляют в спасательной службе.

К рекомендациям службы прилагается список оборудования, которое необходимо для безопасного маршрута.

"Если же вы все-таки решили совершить путешествие в горы, спасатели призывают позаботиться о соответствующем снаряжения в зависимости от особенностей маршрута. Среди первоочередных вещей - теплая одежда и обувь, шапки, варежки, GPS навигатор, запас продуктов питания, термос с горячим чаем, медикаменты", - объясняют в пресс-службе областного ГСЧС.

В Госслужбе призывают не ходить в горы при неблагоприятных погодных условиях.

"Недопустимо: выходить на маршрут при очень неблагоприятных погодных условий (в дождь со снегом, сильный туман, при низких температурах), а также - в течение трех дней после больших снегопадов (более 50 см осадков) и при явно выраженной лавинной опасности. В зимних условиях ни в коем случае передвигайтесь в тумане или темноте, чтобы избежать потери ориентации, срыва с карниза и пр. не совершайте подъем или спуск узкими кулуарах, где есть опасность смещения камней или схода лавины", - отмечается службой.

Напомним, вчера, 27 ноября, украинские Карпаты накрыло снегопадами, из-за чего на высокогорье отмечаются сугробы до 1 метра.

Напомним, утром в среду, 28 ноября, осадки в виде снега наблюдаются в Кировоградской, Закарпатской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, в Ивано-Франковской, Черновицкой дороги - заснеженные, в Черкасской и Одесской областях - местами гололед. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы