Спасатели призывают воздержаться от походов в горы из-за непогоды

"Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что 28 ноября на горе Поп-Иван Черногорский ветер северо-западный 11 м/с, температура воздуха -17 градусов. Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области напоминает, что в периоды ухудшения погодных условий любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах", - сообщает областное управление ГСЧС.

В службе добавляют, что для тех, кто уже решил идти в поход, надо обратить внимание на несколько основных факторов и получить консультацию от горной поисково-спасательной службы.

"А тем, кто все-таки решится на такое путешествие, стоит помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности - надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдение элементарных правил безопасности, соответственно подобранной одежды, обуви и т.п., а также - от знания местности и ее природных препятствий. И, конечно, главное требование, это зарегистрироваться и получить консультацию от работников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий", - добавляют в спасательной службе.

К рекомендациям службы прилагается список оборудования, которое необходимо для безопасного маршрута.

"Если же вы все-таки решили совершить путешествие в горы, спасатели призывают позаботиться о соответствующем снаряжения в зависимости от особенностей маршрута. Среди первоочередных вещей - теплая одежда и обувь, шапки, варежки, GPS навигатор, запас продуктов питания, термос с горячим чаем, медикаменты", - объясняют в пресс-службе областного ГСЧС.

В Госслужбе призывают не ходить в горы при неблагоприятных погодных условиях.

"Недопустимо: выходить на маршрут при очень неблагоприятных погодных условий (в дождь со снегом, сильный туман, при низких температурах), а также - в течение трех дней после больших снегопадов (более 50 см осадков) и при явно выраженной лавинной опасности. В зимних условиях ни в коем случае передвигайтесь в тумане или темноте, чтобы избежать потери ориентации, срыва с карниза и пр. не совершайте подъем или спуск узкими кулуарах, где есть опасность смещения камней или схода лавины", - отмечается службой.

Напомним, вчера, 27 ноября, украинские Карпаты накрыло снегопадами, из-за чего на высокогорье отмечаются сугробы до 1 метра.

Напомним, утром в среду, 28 ноября, осадки в виде снега наблюдаются в Кировоградской, Закарпатской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, в Ивано-Франковской, Черновицкой дороги - заснеженные, в Черкасской и Одесской областях - местами гололед. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.