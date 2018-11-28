Рятувальники зикликають утриматись від походів у гори через негоду

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У гірських районах Івано-Франківської області передбачається 17 градусів морозу. Державні служби радять туристам утриматися від походів у гори. Про це повідомляє УНН із посиланням  на сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

“Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що 28 листопада на горі Піп Іван Чорногірський вітер північно-західний 11 м/с, температура повітря −17 градусів. Управління ДСНС в Івано-Франківській області нагадує, що у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати, адже за таких умов навіть досвідченим туристам дуже легко збитися з наміченого маршруту, втратити відомі орієнтири, опинитися у незнайомих і небезпечних місцях”, — повідомляє обласне управління ДСНС.

У службі додають, що для тих, хто вже вирішив йти у похід, треба звернути увагу на декілька основних факторів та отримати консультацію від гірської пошуково-рятувальної служби.

"А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, варто пам’ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема — належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також — від знання місцевості та її природних перешкод. І, звичайно, головна вимога, це зареєструватися і отримати консультацію праців­ни­ків гірської пошуково-рятува­ль­ної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов", - додають у рятувальній службі.

До рекомендацій служби додається список обладнання, яке є необхідним для безпечного маршруту.

"Якщо ж ви все-таки вирішили здійснити мандрівку в гори, рятувальники закликають подбати про відповідне спорядження залежно від особливості маршруту. Серед першочергових речей — теплий одяг та взуття, шапки, рукавиці, GPS навігатор, запас продуктів харчування, термос з гарячим чаєм, медикаменти", - пояснюють у прес-службі обласного ДСНС.

У Держслужбі закликають не виходити у гори при несприятливих погодних умовах.

"Неприпустимо: виходити на ма­р­­шрут за дуже несприятливих по­го­дних умов (в дощ зі снігом, сильний туман, за низьких температур); а також — протягом трьох днів після великих снігопадів (бі­льше 50 см опадів) та при явно вираженій лавинній небезпеці. В зимових умовах у жодному разі не пересувайтеся в тума­ні чи те­мряві, щоб уникнути втрати орі­­єнтації, зриву з карнизу то­що. Не здійснюйте підйом або спуск вузькими кулуарами, де є не­безпека зсуву каменів чи сходу лави­ни", - зазначається службою.

Нагадаємо, вчора, 27 листопада, українські Карпати накрило снігопадами, через що на високогір'ї відмічаються снігові намети до 1 метра.

Нагадаємо, зранку у середу, 28 листопада, опади у вигляді снігу спостерігаються у Кіровоградській, Закарпатській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, в Івано-Франківській, Чернівецькій дороги - засніжені, у Черкаській та Одеській областях - місцями ожеледиця. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

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