Укравтодор запевнив у проїзді основними дорогами попри негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Зранку у середу опади у вигляді снігу спостерігаються у Кіровоградській, Закарпатській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, в Івано-Франківській, Чернівецькій дороги - засніжені, у Черкаській та Одеській областях - місцями ожеледиця. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.
"Станом на 8:00 28 листопада опади у вигляді снігу спостерігаються в Кіровоградській, Закарпатській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. На решті території без опадів", - повідомили у відомстві.
Температура повітряу північних, центральних та західних областях коливається від -2° до -10°С, у східних та південних областях -4°...+8°С.
"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на а/д державного значення мокре. У Івано-Франкіській, Чернівецькій - засніжене, у Черкаській та Одеській областях на покритті - місцями ожеледиця", - зазначили в Укравтодорі.
"На перевальних ділянках доріг невеликий сніг на Ужоцькому перевалі. Температура повітря - від -11°С. Стан покриття - мокре", - додали у відомстві.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 917 одиниць техніки та 1475 робітників, у черговому режимі – 679 одиниць техніки та 930 робітників, вказали в Укравтодорі.
Нагадаємо, водіїв попередили про ожеледицю на дорогах.