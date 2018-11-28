Укравтодор запевнив у проїзді основними дорогами попри негоду

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Зранку у середу опади у вигляді снігу спостерігаються у Кіровоградській, Закарпатській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, в Івано-Франківській, Чернівецькій дороги - засніжені, у Черкаській та Одеській областях - місцями ожеледиця. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.