Укравтодор заверил в проезде основными дорогами несмотря на непогоду
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Утром в среду осадки в виде снега наблюдаются в Кировоградской, Закарпатской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, в Ивано-Франковской, Черновицкой дороги - заснеженные, в Черкасской и Одесской областях - местами гололедица. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.
"По состоянию на 8:00 28 ноября осадки в виде снега наблюдаются в Кировоградской, Закарпатской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории без осадков", - сообщили в ведомстве.
Температура воздуха и северных, центральных и западных областях колеблется от -2° до -10° С, в восточных и южных областях -4°...+8° С.
"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Состояние покрытия на а/д государственного значения мокрое. В Ивано-Франковской, Черновицкой - заснеженное, в Черкасской и Одесской областях на покрытии - местами гололедица", - отметили в Укравтодоре.
"На перевальных участках дорог небольшой снег на Ужоцком перевале. Температура воздуха - от -11° С. Состояние покрытия - мокрое", - добавили в ведомстве.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 917 единиц техники и 1475 рабочих, в дежурном режиме - 679 единиц техники и 930 рабочих, указали в Укравтодоре.
Напомним, водителей предупредили о гололедице на дорогах.