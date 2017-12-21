ГСЧС: проезд основными автодорогами обеспечен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. По состоянию на утро четверга проезд по дорогам государственного и регионального значения в Украине обеспечен, на автодороге Киев-Одесса пробок нет, но местами движение замедлено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 8:00 21 декабря проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что в Киевской области пробки на участке автодороги Киев-Одесса между городом Белая Церковь и городом Жашков ликвидирован.
"Восстановлено движение транспорта в обоих направлениях. Из пробок высвобождены 894 автомобиля, в том числе за сутки 305", - добавили в ведомстве.
Для недопущения осложнений осуществляется скоординированное регулирования движения. На отдельных подъемах и спусках наблюдается замедленное движение, указали в ГСЧС.
Указано также, что проводятся работы по очистке и обработке противогололедными средствами проблемных участков автодороги Киев-Одесса.
"В местах организованных стоянок вблизи АЗС и придорожных заведений питания остается незначительное количество автомобилей, водители которых приняли решение продолжить движение утром. Указанные автомобили транспортному потоку не мешают", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 декабря утром на Одесской трассе образовались километровые пробки.