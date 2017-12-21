ДСНС: проїзд основними автодорогами забезпечено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Станом на ранок четверга проїзд дорогами державного та регіонального значення в Україні забезпечено, на автодорозі Київ-Одеса заторів немає, але місцями рух сповільнений. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Станом на 8 годину 21 грудня проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначили, що в Київській області затори на ділянці автодороги Київ-Одеса між містом Біла Церква та містом Жашків ліквідовано.
"Відновлено рух транспорту в обох напрямках. Із заторів вивільнено 894 автомобіля, у тому числі за добу 305", - додали у відомстві.
Для недопущення ускладнень здійснюється скоординоване регулювання руху. На окремих підйомах та спусках спостерігається сповільнений рух, вказали у ДСНС.
Вказано також, що проводяться роботи щодо очищення та обробки протиожеледними засобами проблемних ділянок автодороги Київ-Одеса.
"У місцях організованих стоянок поблизу АЗС та придорожніх закладів харчування залишається незначна кількість автомобілів, водії яких прийняли рішення продовжити рух вранці. Зазначені автомобілі транспортному потоку не заважають", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 20 грудня вранці на Одеській трасі утворилися кількакілометрові затори.