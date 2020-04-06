ГСЧС сообщила о ситуации с загазованностью воздуха в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В столице сегодня утром наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и стает причиной накопления загрязняющих веществ на поверхности земли. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает УНН.
"По состоянию на 7:00 6 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении.
Как отмечают спасатели, эта ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней.
"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч)", - добавили в ГСЧС.
Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения возле села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Накануне в Чернобыльскую зону отчуждения для ликвидации лесного пожара вылетел дежурный самолет спасателей.