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ДСНС повідомила про ситуацію із загазованістю повітря у Києві

ДСНС повідомила про ситуацію із загазованістю повітря у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У столиці сьогодні вранці спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопичення забруднюючих речовин на поверхні землі. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, передає УНН.

“Станом на 7 годину 6 квітня у Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Як правило в другій половині дня ситуація стабілізується”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначають рятувальники, ця ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів.

“Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ — 0,014 мР/год, Київська область — в межах 0,012 мР/год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год)”, — додали в ДСНС.

Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Напередодні у Чорнобильську зону відчуження для ліквідації лісової пожежі вилетів черговий літак рятувальників. 

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