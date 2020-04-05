Ліквідація лісової пожежі: у Чорнобильську зону відчуження вилетів ще один літак
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Чорнобильську зону відчуження, де триває ліквідація лісової пожежі, вилетів ще один літак рятувальників, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.
"О 8:40 літак АН-32 (32) ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення для гасіння пожежі. 0 9:53 до Зони відчуження вилетів ще один літак АН-32 (31)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню нема, спостерігається тління окремих осередків. Проводиться повітряна розвідка авіацією ДСНС. Радіаційний фон у межах норми.
Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.