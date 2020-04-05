Ликвидация лесного пожара: в Чернобыльскую зону отчуждения вылетел еще один самолет

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64295 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75928 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89265 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87235 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104160 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87471 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102895 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105926 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130979 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Ликвидация лесного пожара: в Чернобыльскую зону отчуждения вылетел еще один самолет

Ликвидация лесного пожара: в Чернобыльскую зону отчуждения вылетел еще один самолет

Киев  •  УНН

 • 14863 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Чернобыльскую зону отчуждения, где продолжается ликвидация лесного пожара, вылетел еще один самолет спасателей, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

"В 8:40 самолет АН-32 (32) ГСЧС вылетел из Нежина в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара. В 9:53 в Зону отчуждения вылетел еще один самолет АН-32 (31)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы.

Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

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