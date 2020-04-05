Ликвидация лесного пожара: в Чернобыльскую зону отчуждения вылетел еще один самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Чернобыльскую зону отчуждения, где продолжается ликвидация лесного пожара, вылетел еще один самолет спасателей, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.
"В 8:40 самолет АН-32 (32) ГСЧС вылетел из Нежина в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара. В 9:53 в Зону отчуждения вылетел еще один самолет АН-32 (31)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы.
Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.