ГСЧС получила технику и оборудование для гуманитарного разминирования на 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Киевской, представители Датской Группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“(Вчера, 2 августа ред.) Иностранные партнеры передали для ДСНС оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металло-детекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования. Общая стоимость помощи — около 5 миллионов гривен”, — говорится в сообщении.
Также, заместитель Председателя ГСЧС Руслан Билошицкий поблагодарил представителей ДГР и американским донорам за помощь и отметил, что, начиная с июля 2014 года пиротехническими подразделениями ГСЧС уже разминировано более 28 тысяч 300 гектаров территории и 93 гектаров акватории водных объектов, при этом уничтожено около 173 тысяч взрывоопасных предметов.
В свою очередь, глава Представительства Датского Совета по делам беженцев/Датской Группы по разминированию Криста Зонголович отметила, что Украина занимает первое место в антирейтинге жертв противотранспортных мин, опережая, в частности, Сирию.
“Для ее организации очистки территории в Донбассе является первоочередной задачей. Криста Зонголович призвала быстрее имплементировать Закон о противоминную деятельность, в частности создать Центр противоминных операций и местные управления противоминной деятельности”, — отмечается в сообщении.
Напомним, более 30 мин обнаружили во время разминирования участка возле моста в Станице Луганской.