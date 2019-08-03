ГСЧС получила технику и оборудование для гуманитарного разминирования на 5 млн грн

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 88395 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 97861 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128516 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138598 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126927 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128461 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130495 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140891 просмотра

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ГСЧС получила технику и оборудование для гуманитарного разминирования на 5 млн грн

ГСЧС получила технику и оборудование для гуманитарного разминирования на 5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11732 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. На учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Киевской, представители Датской Группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“(Вчера, 2 августа ред.) Иностранные партнеры передали для ДСНС оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металло-детекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования. Общая стоимость помощи — около 5 миллионов гривен”, — говорится в сообщении.

Также, заместитель Председателя ГСЧС Руслан Билошицкий поблагодарил представителей ДГР и американским донорам за помощь и отметил, что, начиная с июля 2014 года пиротехническими подразделениями ГСЧС уже разминировано более 28 тысяч 300 гектаров территории и 93 гектаров акватории водных объектов, при этом уничтожено около 173 тысяч взрывоопасных предметов.

В свою очередь, глава Представительства Датского Совета по делам беженцев/Датской Группы по разминированию Криста Зонголович отметила, что Украина занимает первое место в антирейтинге жертв противотранспортных мин, опережая, в частности, Сирию.

“Для ее организации очистки территории в Донбассе является первоочередной задачей. Криста Зонголович призвала быстрее имплементировать Закон о противоминную деятельность, в частности создать Центр противоминных операций и местные управления противоминной деятельности”, — отмечается в сообщении.

Напомним, более 30 мин обнаружили во время разминирования участка возле моста в Станице Луганской.

Украинские Национальные Новости

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