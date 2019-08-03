ДСНС отримала техніку та обладнання для гуманітарного розмінування на 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На навчальному полігоні Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, що на Київщині, представники Данської Групи з розмінування (ДГР) передали піротехнікам ДСНС техніку та обладнання для гуманітарного розмінування на Донбасі, яке було закуплене завдяки підтримці уряду США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“(Вчора, 2 серпня —ред.) іноземні партнери передали для ДСНС оперативно-піротехнічні автомобілі, захисне спорядження, метало-детектори, інструменти для ручного розмінування та нетехнічного обстеження. Загальна вартість допомоги — близько 5 мільйонів гривень”, — йдеться в повідомленні.
Також, заступник Голови ДСНС Руслан Білошицький подякував представникам ДГР та американським донорам за допомогу та зауважив, що, починаючи з липня 2014 року піротехнічними підрозділами ДСНС вже розміновано понад 28 тисяч 300 гектарів території та 93 гектари акваторії водних об’єктів, при цьому знешкоджено близько 173 тисяч вибухонебезпечних предметів.
У свою чергу, голова Представництва Данської Ради у справах біженців/Данської Групи із розмінування Кріста Зонголовіч зазначила, що Україна посідає перше місце в антирейтингу жертв від протитранспортних мін, випереджаючи, зокрема, Сирію.
“Для її організації очищення території на Донбасі є першочерговим завданням. Кріста Зонголовіч закликала якнайшвидше імплементувати Закон про протимінну діяльність, зокрема створити Центр протимінних операцій та місцеві управління протимінної діяльності”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, понад 30 мін виявили під час розмінування ділянки біля мосту в Станиці Луганській.