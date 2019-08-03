ДСНС отримала техніку та обладнання для гуманітарного розмінування на 5 млн грн

КИЇВ. 3 серпня. УНН. На навчальному полігоні Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, що на Київщині, представники Данської Групи з розмінування (ДГР) передали піротехнікам ДСНС техніку та обладнання для гуманітарного розмінування на Донбасі, яке було закуплене завдяки підтримці уряду США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.