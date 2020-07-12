ДСНС: из-за паводков на западе Украины остаются поврежденными более 500 км дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. По состоянию на утро 12 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов, подвалов или приусадебных участков нет. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
Несмотря на отсутствие подтоплений, в результате паводков на западе Украины было:
Разрушено 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).
Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.
“Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепропетровской области пожарные ликвидировали лесной пожар
Отмечается, что в течение суток откачано 1 тыс. 473 м3 воды.
“Всего к работам привлечено 122 человека и 59 единиц техники, из них от ГСЧС 84 человека личного состава и 43 единица техники (из них 2 вертолета ГСЧС)”, — резюмировали спасатели.
Напомним, аграрии Одесской области получили более 6,5 млрд грн убытков из-за засухи.