Жена Кобзона отказалась комментировать здоровья мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Жена Иосифа Кобзона Нелли подчеркнула, что не будет делать никаких заявлений по поводу здоровья мужа, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Жена Кобзона отметила, что вопрос здоровья это "личное дело его самого, семьи и ближайших друзей", а также добавила, что не отвечает на звонки.
"Я занята, и мне лучше что-то полезное сделать для Иосифа Давыдовича", - отметила она.
Также Кобзон рассказала, что в пятницу певца посетила его давняя подруга, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова и спела для него "Вальс о вальсе".
Как сообщали ранее российские СМИ, певец Иосиф Кобзон впал в кому.
Напомним, Кобзона госпитализировали.
Отметим, что российского певца Иосифа Кобзона включили в список санкций и лишили его всех государственных наград.
Отметим, Кобзон является одним из самых горячих сторонников Президента РФ Владимира Путина и не раз высказывал свою поддержку России и боевикам на Донбассе.