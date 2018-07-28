Дружина Кобзона відмовилась коментувати здоров'я чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Дружина Йосипа Кобзона Неллі наголосила, що не робитиме ніяких заяв з приводу здоров'я чоловіка, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Дружина Кобзона наголосила, що питання здоров'я це "особистою справою його самого, сім'ї та найближчих друзів", а також додала, що не відповідає на дзвінки.
"Я зайнята, і мені краще щось корисне зробити для Йосипа Давидовича", - зазначила вона.
Також Кобзон розповіла, що в п'ятницю співака відвідала його давня подруга, перша в світі жінка-космонавт, Герой Радянського Союзу Валентина Терешкова та заспівала для нього "Вальс про вальс".
Як повідомляли раніше російські ЗМІ, співак Йосип Кобзон впав у кому.
Нагадаємо, Кобзона госпіталізували.
Відзначимо, що російського співака Йосипа Кобзона включили в список санкцій і позбавили його всіх державних нагород.
Відзначимо, Кобзон є одним з найпалкіших прихильників Президента РФ Володимира Путіна і не раз висловлював свою підтримку Росії і бойовикам на Донбасі.