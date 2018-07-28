Дружина Кобзона відмовилась коментувати здоров'я чоловіка

ukru
Ексклюзив
17:08 • 38284 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 70174 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 78445 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 104808 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 87348 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 113284 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 155409 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 188847 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 285970 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167045 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
86 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 112748 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 102435 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 94458 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 41343 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 45368 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 104805 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 154899 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 285969 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 217103 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 243933 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 21159 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 37101 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 41343 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 50322 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 64659 перегляди
Актуальне
Дружина Кобзона відмовилась коментувати здоров'я чоловіка

Дружина Кобзона відмовилась коментувати здоров'я чоловіка

Київ • УНН

 • 15273 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Дружина Йосипа Кобзона Неллі наголосила, що не робитиме ніяких заяв з приводу здоров'я чоловіка, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Дружина Кобзона наголосила, що питання здоров'я це "особистою справою його самого, сім'ї та найближчих друзів", а також додала, що не відповідає на дзвінки.

"Я зайнята, і мені краще щось корисне зробити для Йосипа Давидовича", - зазначила вона.

Також Кобзон розповіла, що в п'ятницю співака відвідала його давня подруга, перша в світі жінка-космонавт, Герой Радянського Союзу Валентина Терешкова та заспівала для нього "Вальс про вальс".

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, співак Йосип Кобзон впав у кому.

Нагадаємо, Кобзона госпіталізували.

Відзначимо, що російського співака Йосипа Кобзона включили в список санкцій і позбавили його всіх державних нагород.

Відзначимо, Кобзон є одним з найпалкіших прихильників Президента РФ Володимира Путіна і не раз висловлював свою підтримку Росії і бойовикам на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.75
Brent
$72.24
Bitcoin
$87,919.30
S&P 500
$5,764.10
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.50
Ethereum
$2,076.21