Второго подозреваемого в покушении на Гандзюк арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Суд в Херсоне арестовал второго подозреваемого в нападении на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
"Сегодня, 20 августа, в Херсоне суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в причастности к совершению покушения на убийство чиновницы Херсонского городского совета", - говорится в сообщении.
Задержанного суд арестовал на 60 суток без права внесения залога.
Как сообщал УНН, на данный момент правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в причастности к нападению на Е.Гандзюк.
Напомним, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.
Кроме того, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Гандзюк, вдвое больше вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях.