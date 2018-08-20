Другого підозрюваного у замаху на Гандзюк арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Суд у Херсоні арештував другого підозрюваного у нападі на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, передає УНН.
“Сьогодні, 20 серпня, в Херсоні суд обрав запобіжний захід чоловіку, який підозрюється в причетності до скоєння замаху на вбивство чиновниці Херсонської міської ради”, — йдеться в повідомленні.
Затриманого суд заарештував на 60 діб без права внесення застави.
Як повідомляв УНН, наразі правоохоронці затримали п’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до нападу на К.Гандзюк.
Нагадаємо, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня в Херсоні: жінку облили невідомою речовиною. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.
Крім того, експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі Гандзюк, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях.