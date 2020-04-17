Второй украинский клуб уменьшил выплаты футболистам из-за пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По информации сайта "Footboom", на время паузы в чемпионате Украины, связанной с пандемией коронавируса, игрокам и тренерскому штабу ФК "Балканы" были сокращены оклады, передает УНН.
Представитель Первой лиги Украины сократил выплаты на 50 процентов.
Стоит отметить, что в турнирной таблице Первой лиги "Балканы" занимают 14-ю строчку, опережая аутсайдеров в лице "Металлурга" и "Черкасской" на 3 и 8 очков соответственно.
Как сообщалось ранее, "Верес" также уменьшил выплаты футболистам.