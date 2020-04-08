Пандемія коронавірусу: український футбольний клуб вдвічі урізав футболістам зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Клуб Другої ліги України з футболу "Верес" визначився з режимом функціонування під час карантину, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Команда провела засідання, на якому наглядова рада ухвалила кілька рішень. Головним з них стало урізання на 50 відсотків виплат зарплат футболістам команди.
"Визначили режим функціонування клубу на період карантину – з 1 квітня і до моменту відновлення чемпіонату. Вирішили укласти з футболістами контракти, за якими на період дії в Україні Надзвичайної ситуації та карантинних, а також інших обмежуючих заходів, направлених на подолання вірусної інфекції, вони отримуватимуть 50 відсотків зарплатні. Строк дії контрактів встановили до 15 червня 2020 року. Це спільне рішення адміністрації та гравців, попередньо воно обговорювалося з футболістами і тренерським штабом. Воно дозволить пройти цей непростий період без втрат і бути готовим виконати поставлені спортивні завдання", - сказано у повідомленні клубу.
Додамо, що після 20 турів Другої ліги "Верес" йде 3-м у Групі А.