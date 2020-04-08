Пандемия коронавируса: украинский футбольный клуб вдвое урезал футболистам зарплату
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Клуб Второй лиги Украины по футболу "Верес" определился с режимом функционирования во время карантина, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Команда провела заседание, на котором наблюдательный совет принял несколько решений. Главным из них стало урезание на 50 процентов выплат зарплат футболистам команды.
"Определили режим функционирования клуба на период карантина - с 1 апреля и до момента возобновления чемпионата. Решили заключить с футболистами контракты, по которым на период действия в Украине чрезвычайной ситуации и карантинных, а также других ограничивающих мер, направленных на преодоление вирусной инфекции, они будут получать 50 процентов зарплаты. Срок действия контрактов установили до 15 июня 2020 года. Это совместное решение администрации и игроков, предварительно он обсуждался с футболистами и тренерским штабом. оно позволит пройти этот непростой ой период без потерь и быть готовым выполнить поставленные спортивные задачи", - говорится в сообщении клуба.
Добавим, что после 20 туров Второй лиги "Верес" идет 3-м в Группе А.