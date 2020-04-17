Другий український клуб зменшив виплати футболістам через пандемію коронавірусу

Представник Першої ліги України скоротив виплати на 50 відсотків.

Варто відзначити, що в турнірній таблиці Першої ліги “Балкани” займають 14-й рядок, випереджаючи аутсайдерів в особі “Металурга” і “Черкащини” на 3 і 8 очок відповідно.

Як повідомлялося раніше, “Верес” також зменшив виплати футболістам.