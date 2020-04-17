Другий український клуб зменшив виплати футболістам через пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За інформацією сайту "Footboom", на час паузи в чемпіонаті України, пов'язаної з пандемією коронавірусу, гравцям і тренерському штабу ФК "Балкани" були скорочені оклади, передає УНН.
Представник Першої ліги України скоротив виплати на 50 відсотків.
Варто відзначити, що в турнірній таблиці Першої ліги “Балкани” займають 14-й рядок, випереджаючи аутсайдерів в особі “Металурга” і “Черкащини” на 3 і 8 очок відповідно.
Як повідомлялося раніше, “Верес” також зменшив виплати футболістам.