Другий український клуб зменшив виплати футболістам через пандемію коронавірусу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. За інформацією сайту "Footboom", на час паузи в чемпіонаті України, пов'язаної з пандемією коронавірусу, гравцям і тренерському штабу ФК "Балкани" були скорочені оклади, передає УНН.

Представник Першої ліги України скоротив виплати на 50 відсотків.

Варто відзначити, що в турнірній таблиці Першої ліги “Балкани” займають 14-й рядок, випереджаючи аутсайдерів в особі “Металурга” і “Черкащини” на 3 і 8 очок відповідно.

Як повідомлялося раніше, “Верес” також зменшив виплати футболістам.

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