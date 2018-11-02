Вторую неделю в Черниговской области не могут потушить торфяники
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Черниговской области пожарные тушат возгорание торфяников, которые горят уже две недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Черниговской области.
"В Черниговской области продолжаются работы по ликвидации возгораний торфа. За прошедшие сутки в Сновском районе возле с. Займище сводным отрядом пожарных ГСЧС Украины в Черниговской, Киевской областях и г. Киев ликвидировано горение отдельных ячеек на площади почти 6 га (остается 5,3 га)", – говорится в сообщении.
Кроме того, вблизи села Ивановка спасатели уменьшили площадь возгорания торфа на 0,6 га. Таким образом, остается 0,6 га.
"В целом на тушение привлечено 70 человек, 19 единиц специальной техники и 2 трактора с емкостями для подвоза воды на цели пожаротушения. От ГСЧС Украины – 68 человек личного состава и 17 единиц техники. Тушение продолжается", – добавили в ГСЧС.
Как сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в области, пожары на торфяниках начались 17 октября.
"Было три ячейки горения: возле Займища – 44 га, возле Заречья – 10 га, возле Сновска – 4 га", – уточнили в ГСЧС.
Отметим, что по состоянию на 22 октября общая площадь очагов горения торфа в Сновском районе вблизи г. Сновск, сел Займище и Заречье составляла более 58 га, а возле сел Наумовка, Корюковского и Даневка Козелецкого районов – 2,5 га.
Напомним, на большей части территории Украины с 1 по 5 ноября будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.