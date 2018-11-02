Другий тиждень на Чернігівщині не можуть загасити торфовища
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Чернігівській області вогнеборці гасять займання торфовищ, які палають вже два тижні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Чернігівській області.
"На Чернігівщині продовжуються роботи з ліквідації загорянь торфу. Упродовж минулої доби у Сновському районі біля с. Займище зведеним загоном вогнеборців ДСНС України у Чернігівській, Київській областях та м. Київ ліквідовано горіння окремих осередків на площі майже 6 га (залишається 5,3 га)", – йдеться в повідомленні.
Крім того, поблизу села Іванівка рятувальники зменшили площу займання торфу на 0,6 га. Таким чином, залишається 0,6 га.
"Загалом на гасіння залучено 70 чоловік, 19 одиниць спеціальної техніки та 2 трактори з ємностями для підвозу води на цілі пожежогасіння. Від ДСНС України - 68 чоловік особового складу та 17 одиниць техніки. Гасіння триває", – додали у ДСНС.
Як повідомили УНН у прес-службі ДСНС в області, пожежі на торфовищах почалися 17 жовтня.
"Було три осередки горіння: біля Займища – 44 га, біля Заріччя – 10 га, біля Сновська – 4 га", – уточнили у ДСНС.
Зазначимо, що станом на 22 жовтня загальна площа осередків горіння торфу у Сновському районі поблизу м. Сновськ, сіл Займище та Заріччя складала понад 58 га, а біля сіл Наумівка, Корюківського та Данівка Козелецького районів – 2,5 га.
Нагадаємо, на більшості території України з 1 до 5 листопада переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.