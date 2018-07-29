Второй состав сборной Украины победил на старте турнира в Китае

Уверенно начав матч сборная Украины сразу задала высокий ритм матча, с которым соперник не смог справиться — 14:8.

Во второй десятиминутке ангольцы смогли несколько перестроиться и играть с “сине-желтыми” на равных, сумев даже несколько сократить ризницю.Проте, вторая половина встречи расставила все на свои места.

Третий период украинцы выиграли 3, а в последней четверти и вообще стартовали 11:2, однако в конце дали сопернику несколько приблизиться в счете. Поэтому товарищеский турнир в Китае сборная начала с уверенной победы — 57:46.

Добавим, что на соревнованиях также выступят сборные Сербии и Китая.