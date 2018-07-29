Другий склад збірної України переміг на старті турніру в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Друга збірна України зі баскетболу під керівництвом Євгенія Мурзіна легко впоралася з суперниками із національної команди Анголи в рамках товариського турніру в Китаї, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Впевнено розпочавши матч збірна України відразу задала високий ритм матчу, з яким суперник не зміг впоратись — 14:8.
В другій десятихвилинці ангольці змогли дещо перебудуватися та грати з “синьо-жовтими” на рівних, зумівши навіть дещо скоротити різницю.Проте, друга половина зустрічі розставила все на свої місця.
Третій період українці виграли +3, а в останній чверті й взагалі стартували 11:2, проте наприкінці дали супернику дещо наблизитися в рахунку. Тож товариський турнір в Китаї збірна розпочала з впевненої перемоги — 57:46.
Додамо, що на змаганнях також виступатимуть збірні Сербії і Китаю.