Другие корабли могли также страдать от последствий атаки на "Новочеркасск" в Феодосии - Гуменюк

Масштабная детонация и пожар на российском десантном корабле "Новочеркасск" может свидетельствовать о том, что другие корабли могли также страдать от последствий атаки. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, кроме "Новочеркасска" могло быть поражено несколько кораблей рф, Гуменюк ответила: "Учитывая, что враг пытается рассредоточить свою корабельную группировку по нескольким точкам, не только концентрируя ее в новороссийске, к примеру. А пытаясь расставить так, чтобы они были максимально далеко от зоны поражения не исключен такой момент, но мы ждем проверенной, достоверной информации".

Она отметила, что долговременная детонация на "Новочеркасске" может свидетельствовать о том, что другие корабли могли также страдать от последствий атаки.

"Та детонация и та общая картина, которую все наблюдали из открытых источников красноречиво свидетельствует, что пожар масштабный, детонация долговременная. Это может свидетельствовать даже о том, что находясь на большой дистанции друг от друга другие корабли могли также страдать от последствий атаки", - сказала Гуменюк.

Дополнение

Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Позже в минобороны россии подтвердили повреждения корабля в Феодосии.

Гуменюк заявляла, что большая детонация на "новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины.

Также Гуменюк заявила, что не исключено, что корабль "Новочеркасск" мог быть загружен "шахедами", однако эту информацию проверяют.