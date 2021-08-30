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Вторая за неделю: еще одна судья Верховного Суда уходит в отставку

Вторая за неделю: еще одна судья Верховного Суда уходит в отставку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Украины Светлана Ус подала в отставку. Об этом свидетельствует повестка дня № 62 заседания Высшего совета правосудия 2 сентября, передает УНН.

Детали

Ус является шестой судьей, которая подала в отставку за последний год. Известно, что ранее Судья Верховного Суда Николай Гусак тоже подал в отставку.

Добавим

По данным СМИ, в 2017 году Светлана Ус участвовала в конкурсе в Кассационный уголовный суд ВС и заняла 64 место в итоговом рейтинге. Этого хватило, чтобы занять должность судьи нового Верховного суда, но хватило для того, чтобы Высшая квалификационная комиссия признала Ус соответствующей должности и успешно прошла квалификационную оценивания. Во время конкурса к Светлане возникли претензии у Общественного совета добродетели. Она обвинила ее в недекларировании в 2011 - 2014 годах квартиры в Киеве.

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