Друга за тиждень: ще одна суддя Верховного Суду йде у відставку

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17 березня, 18:58 • 122919 перегляди

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду України Світлана Вус подала у відставку. Про це свідчить порядок денний № 62 засідання Вищої ради правосуддя 2 вересня, передає УНН.

Деталі

Вус є шостою суддею, яка подала у відставку за останній рік. Відомо, що раніше Суддя Верховного Суду Микола Гусак теж подав у відставку.

Додамо

За даними ЗМІ, у 2017 році Світлана Вус брала участь у конкурсі до Касаційного кримінального суду ВС і зайняла 64 місце в підсумковому рейтингу. Цього не вистачило, щоб зайняти посаду судді нового Верховного суду, але вистачило для того, щоб Вища кваліфікаційна комісія визнала Вус такою, що відповідає посаді та успішно пройшла кваліфікаційну оцінювання. Під час конкурсу до Світлани виникли претензії у Громадської ради доброчесності. Вона звинуватила її у недекларування у 2011 — 2014 роках квартири у Києві.

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