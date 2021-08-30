Друга за тиждень: ще одна суддя Верховного Суду йде у відставку

Деталі

Вус є шостою суддею, яка подала у відставку за останній рік. Відомо, що раніше Суддя Верховного Суду Микола Гусак теж подав у відставку.

Додамо

За даними ЗМІ, у 2017 році Світлана Вус брала участь у конкурсі до Касаційного кримінального суду ВС і зайняла 64 місце в підсумковому рейтингу. Цього не вистачило, щоб зайняти посаду судді нового Верховного суду, але вистачило для того, щоб Вища кваліфікаційна комісія визнала Вус такою, що відповідає посаді та успішно пройшла кваліфікаційну оцінювання. Під час конкурсу до Світлани виникли претензії у Громадської ради доброчесності. Вона звинуватила її у недекларування у 2011 — 2014 роках квартири у Києві.