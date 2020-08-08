Вторая победа над "Реалом": клуб Зинченко вышел в 1/4 финала ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В одном из поединков 1/8 финала Лиги чемпионов “Манчестер Сити” Александре Зинченко дома принимал мадридский “Реал”, сообщает УНН.
На 9 минуте Стерлинг с передачи Габриэля Жезуса вывел вперед “горожан”, но на 28 минуте Карим Бензема выровнял положение на табло.
Победу английскому коллективу принес гол Габриэля Жезуса на 68 минуте — 2: 1.
Примечательно, что в первом поединке между командами победа с аналогичным счетом также досталась “Манчестер Сити”.
“Рады, что прошли в четвертьфинал, ведь мы победили „Реал“. Зинедин Зидан еще ни разу не проигрывал в плей-офф. Мы хорошо знаем, на что способна эта команда — она выиграла этот турнир три раза подряд. Наша победа над „Реалом“ дает нам понять, что и мы способны взять Лигу чемпионов”, — подчеркнул Хосеп Гвардиола.
Добавим, что Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.