Друга перемога над "Реалом": клуб Зінченка вийшов в 1/4 фіналу ЛЧ

На 9 хвилині Рахім Стерлінг з передачі Габріеля Жезуса вивів вперед “міщан”, але на 28 хвилині Карім Бензема вирівняв становище на табло.

Перемогу англійському колективу приніс гол Габріеля Жезуса на 68 хвилині — 2:1.

Примітно, що у першому поєдинку між командами перемога з аналогічним рахунком також дісталася “Манчестер Сіті”.

“Раді, що пройшли в чвертьфінал, адже ми перемогли „Реал“. Зінедін Зідан ще жодного разу не програвав в плей-офф. Ми добре знаємо, на що здатна ця команда — вона виграла цей турнір три рази поспіль. Наша перемога над „Реалом“ дає нам зрозуміти, що і ми здатні взяти Лігу чемпіонів”, — підкреслив Хосеп Гвардіола.

Додамо, що Зінченко провів увесь поєдинок на лаві для запасних.