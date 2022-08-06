Друг познается в беде: в ОП подтвердили, что Северная Македония передала самолеты для ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Советник руководителя офиса Президента Михаил Подоляк подтвердил, что Северная Македония передала Украине танки и самолеты. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
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"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", – написал Подоляк.
Ранее
DW сообщила, что Северная Македония подарила украинским военным 4 штурмовика Су-25 "Грач".
Как отмечается, эти же четыре Су-25 Македония купила у Украины в 2001 году за 4 млн евро, а теперь бесплатно передала на пользование ВСУ.
Справка
Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.