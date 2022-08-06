Друг пізнається у скруті: в ОП підтвердили, що Північна Македонія передала літаки для ЗСУ

Цитата

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав Подоляк.

Раніше

DW повідомила, що Північна Македонія подарувала українським військовим 4 штурмовики Су-25 "Грач".

Як зазначається, ці ж чотири Су-25 Македонія купила в України у 2001 році за 4 млн євро, а тепер безкоштовно передала на користування ЗСУ.

Довідка

Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.