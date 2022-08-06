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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Друг пізнається у скруті: в ОП підтвердили, що Північна Македонія передала літаки для ЗСУ

Друг пізнається у скруті: в ОП підтвердили, що Північна Македонія передала літаки для ЗСУ

Київ • УНН

 • 118665 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Радник керівника офісу Президента  Михайло Подоляк підтвердив, що Північна Македонія передала Україні танки та літаки. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав Подоляк.

Раніше

DW повідомила, що Північна Македонія подарувала українським військовим 4 штурмовики Су-25 "Грач". 

Як зазначається, ці ж чотири Су-25 Македонія купила в України у 2001 році за 4 млн євро, а тепер безкоштовно передала на користування ЗСУ.

Довідка

Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

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