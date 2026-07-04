Дроны остановили работу НПЗ в российском Кстово
Киев • УНН
Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово приостановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников. Предприятие занимает 4-е место в РФ по мощности и 2-е по производству бензина.
Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в российском Кстово приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов. Об этом пишет The Moscow Times, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что предприятие занимает в России 4-е место по мощности и 2-е по производству бензина.
НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" со 2 июля остановил переработку нефти после атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА)
Также указывается, что предприятие прекратило реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на санкт-петербургской товарно-сырьевой бирже.
Информацию о приостановке работы кстовского НПЗ подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко
"Кстовский НПЗ рф после успешных ударов СОУ больше не работает", - написал Коваленко.
Напомним
2 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в российском Кстово.
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.
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