Дроны, авто и зимняя резина: Parimatch продолжает помогать ВСУ

Отталкиваясь от потребностей конкретных подразделений, Parimatch передал украинским защитникам 11 дронов и дельтаплан, а также 17 автомобилей, 172 единицы зимней резины и 4 комплекта бронированной резины. Кроме того, компания помогла с комплектующими для утепления бойцов и медицинским оборудованием для оперативной помощи на передовой.

«Ежедневно наши люди и наши города подвергаются атакам со стороны российской армии. И каждый удар по объектам инфраструктуры, жилым домам или детским площадкам вызывает единственную возможную ответную реакцию. Еще больше сплоченности общества и еще более технологическую поддержку ВСУ. Мы отправляем на передовую дополнительное количество современного и нужного нашим защитникам оборудования, которое будет приближать нашу победу», — сказала Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения бренд Parimatch оказал помощь Украине более чем на 280 млн гривен, основная часть – помощь ВСУ. В частности, компания на постоянной основе обеспечивает армию средствами индивидуальной защиты, военным оборудованием, а с наступлением холодов – теплой одеждой и соответствующей обувью.