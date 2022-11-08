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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Дрони, авто й зимова гума: Parimatch продовжує посилювати ЗСУ

Дрони, авто й зимова гума: Parimatch продовжує посилювати ЗСУ

Київ • УНН

 • 283486 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Дев’ятий місяць поспіль Parimatch працює в форматі технологічного підсилення української армії, підтримуючи ЗСУ в боротьбі за українську незалежність. Компанія продовжує купувати та відправляти на передову лінію фронту обладнання, автомобілі і медичні засоби, передає УНН.

Відштовхуючись від потреб конкретних підрозділів, Parimatch передав українським захисникам 11 дронів і дельтаплан, а також 17 автомобілів, 172 одиниць зимової гуми і 4 комплекти броньованої гуми. Окрім того, компанія допомогла з комплектуючими для польового утеплення бійців і медичним обладнанням для відновлення на передовій.

«Щодня наші люди, наші міста зазнають атак з боку російської армії. І кожний удар по об’єктах інфраструктури, жилих будинках чи дитячих майданчиках викликає єдину можливу відповідну реакцію. Ще більше згуртованості суспільства та дужчу підтримку ЗСУ. А отже, ми відправляємо на передову додаткову кількість сучасного та потрібного нашим захисникам обладнання, яке наближатиме нашу перемогу», — сказала Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення бренд Parimatch надав допомогу Україні на понад 280 млн гривень, основна частина – допомога ЗСУ. Зокрема, компанія на постійній основі забезпечує армію засобами індивідуального захисту, військовим обладнанням, а з настанням холодів теплим одягом та відповідним взуттям.

Українські Національні Новини

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