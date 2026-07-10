Дроны атаковали Ильский НПЗ в краснодарском крае РФ - СМИ

В ночь на пятницу, 10 июля, дроны атаковали краснодарский край рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под удары БпЛА, вероятно, попал Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Ильский, местные сообщают, что был атакован НПЗ - говорится в одном из сообщений.

Справка

Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний южного федерального округа россии. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. Годовой объем переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти.

Благодаря близости к черноморским портам предприятие играет важную роль в логистическом обеспечении оккупационной группировки российских войск.

Напомним

2 июня беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае россии. Местные жители сообщали о серии взрывов и пожаре на территории предприятия.

россия остановила саратовский НПЗ после атаки беспилотников - Reuters