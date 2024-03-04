Дрон упал на территорию нефтяного терминала в санкт-петербурге - росСМИ

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  190506 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  254345 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  222231 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  248354 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  262750 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  205530 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  178234 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  169080 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  180776 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  173328 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Дрон упал на территорию нефтяного терминала в санкт-петербурге - росСМИ

Беспилотный летательный аппарат, перевозивший 20 кг взрывчатки, упал на территории нефтяного терминала в санкт-петербурге, россия.

Война •   •  8802 просмотра
Дрон упал на территорию нефтяного терминала в санкт-петербурге - росСМИ

В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста в самарской области рф

По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, 4 марта 2024 года был взорван железнодорожный мост через реку Чапаевка в самарской области россии, что парализовало движение поездов.

Война •   •  14688 просмотра
В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста в самарской области рф

В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция

Один из подозреваемых угрожал полицейским гранатой во время задержания за ограбление в Киеве.

Киев •   •  12521 просмотра
В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция

По Черниговской области армия рф за неделю нанесла 9 ударов FPV-дронами - ОВА

В течение недели враг 78 раз обстрелял 20 пограничных населенных пунктов Черниговской области, зафиксировано 427 взрывов и 9 авиаударов с применением беспилотников.

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По Черниговской области армия рф за неделю нанесла 9 ударов FPV-дронами - ОВА

Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов

российские военные ночью и утром 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксировано 15 взрывов.

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Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов

Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА

За минувшие сутки российские войска ранили 19 жителей Донецкой области: 16 - в Курахово и 3 - в Покровске.

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Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА

ГУР взломало серверы минобороны россии и получило секретные документы

Украинская разведка взломала серверы министерства обороны россии и получила секретные документы, которые подробно описывают военные структуры и личный состав.

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ГУР взломало серверы минобороны россии и получило секретные документы

россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА

Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россии, которая также нанесла авиаудары, повредив здания и инфраструктуру.

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россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА

Враг нанес ракетный удар баллистикой в Николаевской области, есть повреждения - ОВА

Российские войска обстреляли Очаков и повредили баллистической ракетой здание, но обошлось без жертв.

Война •   •  20562 просмотра
Враг нанес ракетный удар баллистикой в Николаевской области, есть повреждения - ОВА

На Херсонщине из-за российской агрессии погиб один человек

Один человек погиб в Херсонской области после обстрела российскими войсками 16 населенных пунктов.

Война •   •  21602 просмотра
На Херсонщине из-за российской агрессии погиб один человек