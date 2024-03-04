Дрон упал на территорию нефтяного терминала в санкт-петербурге - росСМИ

После атаки на ленинградскую область рф утром 3 марта на территории нефтегазовой компании "петербургский нефтяной терминал" в санкт-петербурге нашли беспилотник самолетного типа. Об этом пишет ASTRA, передает УНН.

Детали

Как сообщается, БПЛА нес взрывчатку весом около 20 кг. Впрочем, по данным ASTRA взрыва не произошло. Пострадавших также якобы нет.

Это уже второе падение БПЛА на территорию "петербургского нефтяного терминала".

Первое было 18 января - во время первой с начала полномасштабной войны атаки дронов на ленинградскую область.

Напомним

В россии заявили о якобы падении дрона в санкт-петербурге в ночь на 2 марта.

Справочно

петербургский нефтяной терминал - крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность - 12,5 млн т в год), а также крупнейшая стивидорная компания крупного порта санкт-петербург.