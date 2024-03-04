Дрон упав на територію нафтового терміналу у санкт-петербурзі - росЗМІ
Київ • УНН
Безпілотний літальний апарат, що перевозив 20 кг вибухівки, впав на території нафтового терміналу в санкт-петербурзі, росія.
Після атаки на ленінградську область рф вранці 3 березня на території нафтогазової компанії "петербурзький нафтовий термінал" у санкт-петербурзі знайшли безпілотник літакового типу. Про це пише ASTRA, передає УНН.
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Як повідомляється, БПЛА ніс вибухівку вагою близько 20 кг. Втім, за даними ASTRA вибуху не сталося. Постраждалих також буцім-то немає.
Це вже друге падіння БПЛА на територію "петербурзького нафтового терміналу".
Перше було 18 січня - під час першої з початку повномасштабної війни атаки дронів на ленінградську область.
Нагадаємо
У росії заявили про нібито падіння дрона у санкт-петербурзі у ніч на 2 березня.
Довідково
петербурзький нафтовий термінал - найбільший російський термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна здатність - 12,5 млн т на рік), а також найбільша стивідорна компанія великого порту санкт-петербург.