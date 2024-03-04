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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Дрон упав на територію нафтового терміналу у санкт-петербурзі - росЗМІ

Київ • УНН

 • 28684 перегляди

Безпілотний літальний апарат, що перевозив 20 кг вибухівки, впав на території нафтового терміналу в санкт-петербурзі, росія.

Дрон упав на територію нафтового терміналу у санкт-петербурзі - росЗМІ

Після атаки на ленінградську область рф вранці 3 березня на території нафтогазової компанії "петербурзький нафтовий термінал" у санкт-петербурзі знайшли безпілотник літакового типу.  Про це пише ASTRA, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, БПЛА ніс вибухівку вагою близько 20 кг. Втім, за даними ASTRA вибуху не сталося. Постраждалих також буцім-то немає. 

Це вже друге падіння БПЛА на територію "петербурзького нафтового терміналу".

Перше було 18 січня - під час першої з початку повномасштабної війни атаки дронів на ленінградську область.

Нагадаємо 

У росії заявили про нібито падіння дрона у санкт-петербурзі у ніч на 2 березня. 

Довідково 

петербурзький нафтовий термінал - найбільший російський термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна здатність - 12,5 млн т на рік), а також найбільша стивідорна компанія великого порту санкт-петербург.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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