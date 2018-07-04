Дрон "Гринпис" в виде супермена "напал" на АЭС во Франции

"Это птица? Это самолет? Нет ... это дрон, одетый как Супермен, который показывает, насколько уязвимыми являются французские атомные электростанции", - написали охранники природы.



Как сообщал УНН, экологи выражают обеспокоенность в связи с эксплуатацией первой в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", которая 28 апреля оставила российский Санкт-Петербург и направилась в сторону Мурманска.



Напомним, правительство Индии отозвал лицензию организации "Гринпис" на деятельность в стране.

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