Дрон "Грінпіс" у вигляді супермена "напав" на АЕС у Франції

"Це птах? Це літак? Ні ... це дрон, одягнений як Супермен, який показує, наскільки уразливими є французькі атомні електростанції", - написали охоронці природи.



Як повідомляв УНН, екологи висловлюють занепокоєння у зв’язку з експлуатацією першої у світі плавучої атомної електростанції “Академік Ломоносов”, яка 28 квітня залишила російський Санкт-Петербург і попрямувала в бік Мурманська.



Нагадаємо, уряд Індії відкликав ліцензію організації "Грінпіс" на діяльність в країні.

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