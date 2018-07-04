Дрон "Грінпіс" у вигляді супермена "напав" на АЕС у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Представники природоохоронної організації "Грінпіс" направили безпілотник у вигляді Супермена в стіну французької АЕС "Бюже", що розташована поблизу міста Ліон. Відео активісти оприлюднили на сторінці "Грінпіс" у Twitter, передає УНН.
"Це птах? Це літак? Ні ... це дрон, одягнений як Супермен, який показує, наскільки уразливими є французькі атомні електростанції", - написали охоронці природи.
Як повідомляв УНН, екологи висловлюють занепокоєння у зв’язку з експлуатацією першої у світі плавучої атомної електростанції “Академік Ломоносов”, яка 28 квітня залишила російський Санкт-Петербург і попрямувала в бік Мурманська.
Нагадаємо, уряд Індії відкликав ліцензію організації "Грінпіс" на діяльність в країні.
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