Драки за бензин, ночевки возле АЗС, просверленные баки - как в рф ощущается дефицит топлива

Жители страны-бензоколонки в погоне за топливом начали драться в очередях на АЗС, устанавливать палатки, чтобы ночевать возле заправок, а некоторые "умные" россияне начали сверлить друг другу баки, чтобы украсть бензин из автомобилей, передает УНН.

Детали

Так, например, возле одной из заправок россии люди установили палатки, а также поставили мангал, чтобы готовить себе еду в ожидании бензина.

Также в Омске, где расположен крупнейший нефтеперерабатывающий завод, который был поражен Силами обороны, наблюдаются очереди на заправках.

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Кроме того, на российских АЗС люди начали драться за топливо, а в Новороссийске люди перекрыли дорогу бензовозу с требованием заправить их автомобили.

В поисках топлива россияне начали воровать его друг у друга. В частности, просверливают бензобаки автомобилей, чтобы слить бензин.

РосСМИ сообщают, что больше всего сообщений о дефиците топлива поступает от жителей Москвы и Подмосковья. Практически все они свидетельствуют об одной тенденции: заправки массово закрываются, больше всего страдают независимые сети АЗС.

В основном топливо продается на заправках компаний, приближенных к государству: "Роснефть", "Газпром". На частных или мелких сетевых заправках бензина нет вообще, или на выбор есть только один сорт, как правило, дорогой - жалуется житель Москвы.

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Также сообщается, что дефицит коснулся и крупнейших сетей. Россияне утверждают, что среди федеральных операторов бензин стабильно есть только на заправках "Роснефти"

Москвичи утверждают, что визуально возле АЗС наблюдаются очереди от 30 до 50 авто.

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