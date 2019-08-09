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Dragon Capital: наезд Зеленского на крупный бизнес был позором, но теперь все иначе

Dragon Capital: наезд Зеленского на крупный бизнес был позором, но теперь все иначе

Киев  •  УНН

 • 24775 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Наезд Президента Владимира Зеленского на представителей крупного бизнеса, таких как ArcelorMittal и "Мироновский хлебопродукт" (МХП), были позором. Впрочем, сейчас ситуация исправлена и сигнал о защите инвестиций со стороны власти является позитивом. Такое мнение в комментарии УНН высказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Ситуация с ArcelorMittal, с МХП - это конечно было позором. По ArcelorMittal мы видим, что все все поняли и уже отползли. СБУ поняла, что слишком маленькие мальчики, чтобы тягаться с такими.

А относительно МХП - наиболее забавно в этой истории выглядит заявление Зеленского. Он наехал на МХП за то, что они получают дотации. А ровно за день до этого правительство приняло решение, что будут ограничены дотации в одни руки. Это было довольно забавно. Выглядит, как популизм", - говорит Фурса.

Силовые структуры должны защищать, а не "кошмарить" украинский бизнес, убежден эксперт.

"Единственный способ защитить - верховенство права. Это судебная реформа и реформа силовых органов. Прежде всего, создание службы финансовых расследований, невозможность любого давления на бизнес со стороны СБУ, полиции и так далее. Просто забрать у них такие функции, чтоб они даже подходить к бизнесу не могли", - отметил Фурса.

В Dragon Capital советуют власти защищать украинские компании и на таком примере привлекать иностранный бизнес в страну. Предложение Зеленского инвестировать в Украину в обмен на защиту инвестиций оценивают положительно.

"Для того, чтобы расти - нам нужны иностранные инвестиции. И без иностранных инвестиций мы не сможем расти.

Поэтому такое заявление Президента является позитивом, и здесь вопрос уже в имплементации - будет или не будет имплементировано. Но пока это выглядит очень позитивно", - резюмировал Фурса.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Турцию предложил сделку бизнесу.

"Вы инвестируете в Украине, я защищаю ваши инвестиции, мы вместе растем", - сказал Президент, напомнив, что во власть он пришел из бизнеса.

Также СМИ сообщали, что Президент достиг договоренности с ArcelorMittal. Среди требований к металлургической компании - выделение 50 млн грн на финансирование стадиона "Металлург" в Кривом Роге. ArcelorMittal в свою очередь потребовал от Президента одинаковых и честных правил и подходов к бизнесу. После достигнутых договоренностей СБУ "разморозили" инвестиционный проект ArcelorMittal на 150 млн долл.

Украинские Национальные Новости

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