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Dragon Capital: наїзд Зеленського на великий бізнес був ганьбою, але тепер все інакше

Dragon Capital: наїзд Зеленського на великий бізнес був ганьбою, але тепер все інакше

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Наїзд Президента Володимира Зеленського на представників великого бізнесу, як-то ArcelorMittal та "Миронівський хлібопродукт" (МХП), були ганьбою. Втім, зараз ситуація виправлена і сигнал про захист інвестицій з боку влади є позитивом. Таку думку у коментарі УНН висловив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

"Ситуація з ArcelorMittal, з МХП - це звісно було ганьбою. По ArcelorMittal ми бачимо, що всі все зрозуміли і вже відповзли. СБУ зрозуміла, що занадто маленькі хлопчики, щоб тягатися з такими.

А стосовно МХП - найбільш кумедно в цій історії виглядає заява Зеленського. Він наїхав на МХП за те, що вони отримують дотації. А рівно за день до цього уряд прийняв рішення, що будуть обмежені дотації в одні руки. Це було досить кумедно. Виглядає, як популізм", - каже Фурса.

Силові структури мають захищати, а не "кошмарити" український бізнес, переконаний експерт.

"Єдиний спосіб захистити - верховенство права. Це судова реформа і реформа силових органів. Перш за все, створення служби фінансових розслідувань, унеможливлення будь-якого тиску на бізнес з боку СБУ, поліції і так далі. Просто забрати у них такі функції, щоб вони навіть підходити до бізнесу не могли", - зауважив Фурса.

У Dragon Capital радять владі захищати українські компанії і на такому прикладі залучати іноземний бізнес у країну. Пропозицію Зеленського інвестувати в Україну в обмін на захист інвестицій оцінюють позитивно.

"Для того, щоб зростати - нам потрібні іноземні інвестиції. І без іноземних інвестицій ми не зможемо зростати.

Тому така заява Президента є позитивом, і тут питання вже в імплементації - буде чи не буде імплементовано. Але поки що це виглядає дуже позитивно", - резюмував Фурса.

Нагадаємо, Володимир Зеленського під час візиту до Туреччини запропонував угоду бізнесу.

"Ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції, ми разом зростаємо", - сказав Президент, нагадавши, що у владу він прийшов із бізнесу.

Також ЗМІ повідомляли, що Президент досяг домовленості з ArcelorMittal. Серед вимог до металургійної компанії - виділення 50 млн грн на фінансування стадіону "Металург" у Кривому Розі. ArcelorMittal своєю чергою зажадав від Президента однакових та чесних правил та підходів до бізнесу. Після досягнутих домовленостей СБУ "розморозила" інвестиційний проект ArcelorMittal на 150 млн дол.

Українські Національні Новини

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