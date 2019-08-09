Dragon Capital: наїзд Зеленського на великий бізнес був ганьбою, але тепер все інакше

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Наїзд Президента Володимира Зеленського на представників великого бізнесу, як-то ArcelorMittal та "Миронівський хлібопродукт" (МХП), були ганьбою. Втім, зараз ситуація виправлена і сигнал про захист інвестицій з боку влади є позитивом. Таку думку у коментарі УНН висловив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.