Dragon Capital: наїзд Зеленського на великий бізнес був ганьбою, але тепер все інакше
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Наїзд Президента Володимира Зеленського на представників великого бізнесу, як-то ArcelorMittal та "Миронівський хлібопродукт" (МХП), були ганьбою. Втім, зараз ситуація виправлена і сигнал про захист інвестицій з боку влади є позитивом. Таку думку у коментарі УНН висловив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.
"Ситуація з ArcelorMittal, з МХП - це звісно було ганьбою. По ArcelorMittal ми бачимо, що всі все зрозуміли і вже відповзли. СБУ зрозуміла, що занадто маленькі хлопчики, щоб тягатися з такими.
А стосовно МХП - найбільш кумедно в цій історії виглядає заява Зеленського. Він наїхав на МХП за те, що вони отримують дотації. А рівно за день до цього уряд прийняв рішення, що будуть обмежені дотації в одні руки. Це було досить кумедно. Виглядає, як популізм", - каже Фурса.
Силові структури мають захищати, а не "кошмарити" український бізнес, переконаний експерт.
"Єдиний спосіб захистити - верховенство права. Це судова реформа і реформа силових органів. Перш за все, створення служби фінансових розслідувань, унеможливлення будь-якого тиску на бізнес з боку СБУ, поліції і так далі. Просто забрати у них такі функції, щоб вони навіть підходити до бізнесу не могли", - зауважив Фурса.
У Dragon Capital радять владі захищати українські компанії і на такому прикладі залучати іноземний бізнес у країну. Пропозицію Зеленського інвестувати в Україну в обмін на захист інвестицій оцінюють позитивно.
"Для того, щоб зростати - нам потрібні іноземні інвестиції. І без іноземних інвестицій ми не зможемо зростати.
Тому така заява Президента є позитивом, і тут питання вже в імплементації - буде чи не буде імплементовано. Але поки що це виглядає дуже позитивно", - резюмував Фурса.
Нагадаємо, Володимир Зеленського під час візиту до Туреччини запропонував угоду бізнесу.
"Ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції, ми разом зростаємо", - сказав Президент, нагадавши, що у владу він прийшов із бізнесу.
Також ЗМІ повідомляли, що Президент досяг домовленості з ArcelorMittal. Серед вимог до металургійної компанії - виділення 50 млн грн на фінансування стадіону "Металург" у Кривому Розі. ArcelorMittal своєю чергою зажадав від Президента однакових та чесних правил та підходів до бізнесу. Після досягнутих домовленостей СБУ "розморозила" інвестиційний проект ArcelorMittal на 150 млн дол.